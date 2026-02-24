PRODOTTI LOCALI: fuori “superficie”, il nuovo disco!

Fuori il nuovo disco dei Prodotti Locali, la band bergamasca ci ha fatto assaggiare un pezzo live qualche settimana fa alla S.H.A.R.P. Fest di Milano e devo dire che sono parecchio curioso di sentire cos’hanno da dire. 11 sulla strada, tanti concerti, tanta esperienza, per uno dei gruppi belli e genuini della nostra scena OI!

Esce ora il nostro terzo album,completamente autoprodotto dal titolo SUPERFICIE!

Sono passati ormai 11 anni dalla nostra prima data: in mezzo ci sono state tantissime esperienze, gioie, cambiamenti e anche qualche bella sberla presa in faccia dalla vita. Una cosa però è certa.

Se oggi siamo ancora qui a suonare, è solo grazie a chi continua a sostenerci. Per questo va un grazie enorme a tutti voi, a tutte le persone incontrate lungo la strada, sopra e sotto i palchi.

?Un ringraziamento speciale va ai MINERS , con cui condividiamo esperienze, percorso e la stessa città, e a Gotama Studio per la pazienza, la disponibilità e la cura nella registrazione.

Non voglio piu’ annegare nel superficiale! Oi!