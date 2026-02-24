Punkadeka festival 2026- MXPX
PRODOTTI LOCALI: fuori “superficie”, il nuovo disco!

byMatt Murphys
24 Febbraio 2026
Fuori il nuovo disco dei Prodotti Locali, la band bergamasca ci ha fatto assaggiare un pezzo live qualche settimana fa alla S.H.A.R.P. Fest di Milano e devo dire che sono parecchio curioso di sentire cos’hanno da dire. 11 sulla strada, tanti concerti, tanta esperienza, per uno dei gruppi belli e genuini della nostra scena OI!

Esce ora il nostro terzo album,completamente autoprodotto dal titolo SUPERFICIE!

Sono passati ormai 11 anni dalla nostra prima data: in mezzo ci sono state tantissime esperienze, gioie, cambiamenti e anche qualche bella sberla presa in faccia dalla vita. Una cosa però è certa.
Se oggi siamo ancora qui a suonare, è solo grazie a chi continua a sostenerci. Per questo va un grazie enorme a tutti voi, a tutte le persone incontrate lungo la strada, sopra e sotto i palchi.

?Un ringraziamento speciale va ai MINERS , con cui condividiamo esperienze, percorso e la stessa città, e a Gotama Studio per la pazienza, la disponibilità e la cura nella registrazione.

Non voglio piu’ annegare nel superficiale! Oi!

Fuori su tutte le piattaforme digitali e, ovviamente, disponibile in formato fisico già da questa settimana al Sottotetto di Bologna.

https://linktr.ee/prodottilocali

