Ci siamo… il 2 (data già sold out) e il 3 Novembre, torneranno i Cockney Reject a Torino, per la prima volta con Olga dei TOY DOLLS in formazione.

Per festeggiare i 40 anni dell’animatore della Last One To Die Crew, due date esclusive con:

2 Novembre con

BLACK MUNGO

LUMPEN

PLAKKAGGIO

IL COMPLESSO

KLASSE KRIMINALE

3 Novembre con

NABAT

SEMPRE PEGGIO

El Barrio

Strada Cuorgnè 81, Torino

Porte 18,00