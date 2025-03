PROPAGANDHI ANNUNCIANO IL NUOVO ALBUM AT PEACE

Dopo un’assenza di otto anni, la band canadese di Manitoba, Propagandhi, annuncia il suo ottavo album in studio At Peace, in uscita il 2 maggio tramite Epitaph Records.

Fedeli al loro stile, i Propagandhi con At Peace offrono musica intelligente per tempi pericolosi. Veri e propri pionieri in continua evoluzione del punk politicamente impegnato, la band ha sempre rifiutato i confini musicali e il conservatorismo del bro-punk, promuovendo un messaggio antifascista dal 1986. Distillando il loro DNA fatto di riff fulminei, ethos hardcore e coscienza radicale, il loro messaggio resta più vitale e incendiario che mai.

La band sarà in tour in Europa a maggio come parte del RECONSTRUCTION TOUR 2025, insieme a Pennywise, Comeback Kid, The Iron Roses e Dead Pioneers.

Guarda qui sotto il video con il testo animato del singolo principale, nonché title track: