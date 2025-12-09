Public Image Ltd.: nuova data italiana nel 2026 a Milano

I Public Image Ltd. di John Lydon aggiungono una nuova tappa italiana al tour This Is Not The Last Tour previsto per il 2026. Dopo il positivo riscontro delle date estive, la band tornerà in Italia in primavera per un’unica data prevista il 26 maggio all’Alcatraz di Milano.

I biglietti sono disponibili sui circuiti ufficiali TicketOne, Ticketmaster e DICE.fm. Virgin Radio sarà partner ufficiale dell’evento.

**PUBLIC IMAGE LTD.

26 maggio 2026 – Alcatraz, Milano**

Biglietti: €35,00 + prevendita

Prevendite: TicketOne, Ticketmaster, DICE.fm

Info: www.virusconcerti.com

Le nuove date del tour europeo seguono la scia dell’intensa attività live del 2025, che ha visto i PiL impegnati in concerti e festival nel Regno Unito e in diverse città europee. Nonostante il periodo difficile segnato dalla scomparsa della moglie Nora e dell’amico e manager John Rambo Stevens, Lydon — che aveva inizialmente valutato il ritiro dalle scene — è stato incoraggiato a proseguire dalla forte risposta del pubblico.

Il 2026 si preannuncia un anno significativo per la band: è atteso in primavera un nuovo album dal vivo, registrato durante il tour del 2025, mentre all’inizio dell’anno il gruppo entrerà in studio per lavorare a un nuovo album di inediti, previsto in uscita per l’autunno.