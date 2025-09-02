PULLEY/FIRESALE: nuovo split fuori il 5 settembre

Pulley e Firesale hanno annunciato l’uscita di un nuovo 45 giri intitolato “Split Personality”.

Il 7″ conterrà due nuovi pezzi per band e uscirà il prossimo 5 settembre.

Qui sotto i dettagli.

