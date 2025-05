PUNK AGAINST VIOLENCE – Quarta Edizione al Mattone Rosso

Domenica 11 maggio 2025 torna al CSA Mattone Rosso di Vercelli (Corso Rigola 150) la quarta edizione di Punk Against Violence, un evento ormai diventato un punto di riferimento per chi crede nella forza del punk come strumento di lotta e consapevolezza.

Nato con l’intento di sensibilizzare contro ogni forma di abuso e sopraffazione, Punk Against Violence è più di un festival musicale: è uno spazio inclusivo, dove le parole chiave sono rispetto, uguaglianza e solidarietà. Una giornata dedicata a dare voce a chi troppo spesso viene silenziato, a chi subisce violenze fisiche, psicologiche o sociali e vuole trovare il coraggio di denunciare.

The Cleopatras quartetto femminile dalla Toscana attive dal 1998

Sasok da Torino

Daelirium

Protezione Incivile da Novara

I Wildstorm da Treviglio (BG)

I Machinery Of Death (o M.O.D.) da Novara

Talia Cavasu da Villa Cortese (MI)

Ice Wings da Verbania (VB)

Domenica 11 Maggio 2025.

Csa Mattone Rosso – Corso Rigola n. 150 a Vercelli