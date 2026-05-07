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Punk Against Violence torna a Vercelli per la quinta edizione

byDeka
7 Maggio 2026
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Domenica 10 maggio 2026 il CSA Mattone Rosso di Vercelli ospiterà la quinta edizione di Punk Against Violence, festival nato con l’obiettivo di unire musica e sensibilizzazione attraverso i valori di inclusione, rispetto e partecipazione.

L’evento continua a utilizzare il linguaggio del punk e dell’hardcore come strumento per affrontare temi legati alla violenza, agli abusi e alle discriminazioni, mantenendo uno spazio dichiaratamente inclusivo e accessibile.

La line up dell’edizione 2026 vedrà sul palco Menagramo, Trauma HC, La Piena, Red Moon Heroes, Ostile, Protezione Incivile, Malabrocca e Lammerdarosa, con la partecipazione speciale di Sara Riot (Start A Riot & Marry Me in Vegas).

Oltre ai concerti, il festival ospiterà stand DIY, distro indipendenti e banchetti dedicati ad autoproduzioni, abbigliamento e materiale legato alla scena punk e alternativa.

L’appuntamento è fissato dalle ore 14.00 al CSA Mattone Rosso di Vercelli.

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