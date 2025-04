PUNK BROMANCE, una folle notte al Baraonda (Segrate, 22/02/25)

Solito disco, è passato troppo tempo e mi ricordo poco o nulla di ciò che è stata la serata, posso solo dirvi che è stata altamente croccante con un finale morbido, e no, non sono il sommelier del punk rock, semplicemente vista l’allegria della notte folle al Baraonda non posso fare un live report serio.

Detto questo non pensate che chi è salito sul palco ha fatto il cazzone o è venuto meno ai suoi impegni, a partire dai mitici e adorabili Spaccastronzi è stato un crescendo bellezza e presa bene sopra e sotto il palco, anche se un po’ più vuoto del solito, ed è un peccato perché le band sono state davvero valide, ho avuto modo di vedere in azione per la prima volta gli Zheros con il loro potentissimo hardcore punk, e di conoscere i punkissimi Vivere Merda, ma soprattutto con estremo stupore ho visto la performance dal vivo dei divertentissimi Underball, costellata di Power Rangers, cazzi finti e atti osceni, tutto condito da un clima tanto surreale quanto divertente ed estremamente preso bene, un ottimo punto di avvicinamento verso i 30 anni del Baraonda, posto del cuore.

I complimenti vanno come sempre alle decine di sorrisi incontrati, alle risate che mi avete fatto fare, alle band che sono state superlative ed a chi, nonostante tutto, continui ad organizzare serate di altissimo livello!