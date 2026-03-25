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Punk hardcore con LOS VATICANOS

byDeka
25 Marzo 2026
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È disponibile la raccolta CD dei Los Vaticanos, storica formazione brutal hardcore anticlericale della scena romana anni ’90, pubblicata da ZAS Autoproduzioni e La Corona di Spine.

Il disco raccoglie tutte le uscite viniliche della band, rimasterizzate per l’occasione: “1999 L’Anno Del Papa Morto E Il Nuovo” 7” (1999), “Fuck Jubileum” split 7” con i Comrades (2000) e “Nerone 666” LP (2001).

Nati nel 1995 dall’unione di quattro batteristi della scena punk-hardcore capitolina, i Los Vaticanos vedevano tra le loro fila membri provenienti da realtà come Il Sangue, Fucking Blood, Sulle Spalle Delle Pietre, Nagant 1985, Moluart, Notorius e Concrete.

La pubblicazione è arricchita da un libretto di 16 pagine con testi e approfondimenti curati dall’ex cantante.

La raccolta è disponibile in streaming al link: https://zasautoproduzioni.bandcamp.com/album/vinyl-discography
Per ordini e informazioni: [email protected]

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