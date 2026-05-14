PUNK HARDCORE NIGHT all’ East End Pub (Lambrate, 11/04/26)

Arrivo a Lambrate in perfetto orario, l’East End è un bellissimo pub di periferia e già mi sento a mio agio, fuori c’è un murales per il Presidente, una bobina per cavi usata come tavolo con sopra un sacco di birre, qualcuno guarda la partita, qualcuno è già avanti con le birre, abbracci, brindisi e sorrisi, poesia pura…mi prendo una guinness, sono tutti sorpresi di vedermi li e non capisco il perché, ok che c’era la mega festa per i grandissimi My Own Voice al Baraonda a pochi km da lì, ma ci sarà stato mezzo mondo con una miriade di fotografi, e nessuno sentirà la mia mancanza, io sono esattamente dove volevo essere, ed appena iniziano a suonare questa mia convinzione diventa certezza, perché ragazzi…che figata…praticamente ho visto dal vivo solo una band su cinque, e due non le avevo mai nemmeno sentite nominare, quindi mi fiondo nella minuscola saletta per godermi la potenza dei Collisione, una band che mi ha riportato mooooolto indietro nel tempo, un punk hardcore puro e incazzato, come per gli Indieass, lo ammetto guardando il nome pensavo a tutt’altra band (“indie” al momento mi spaventa più di “emo”), ma ragazzi mi hanno letteralmente stupito, non un secondo di tregua, urla demoniache e suoni da paura, hardcore sano e genuino che mi fa sudare, sorrido perché la serata è decollata e non siamo neanche a metà.

Tocca ai Collasso nella Manica, band della mia amica Giò che me li ha fatti scoprire, e se su disco mi hanno fatto un’ottima impressione (rece QUI), dal vivo sono ancora più devastanti, una lezione di punk hardcore strafottente e potentissimo, aggiungono linfa ad una serata che per me potrebbe già essere finita, tanto sono soddisfatto, ma manco per il cazzo, perché tocca ai giovinastri Mad Pain, prima però mi bevo un’altra guinness che fa caldo…i Mad Pain li sto vedendo spesso, stanno suonando molto, e ad ogni concerto aggiungono qualcosa alla loro performance, sul palco ci sanno stare bene ed i pezzi iniziano ad entrare nelle orecchie dei kidz, hanno il loro seguito e se devo dirla tutta hanno un tiro da paura, hanno tutto per farsi strada nella scena e da quello che ho visto anche stasera direi che non avranno problemi, poi hanno fatto una cosa che mi ha fatto capire quanto siano già maturi, rifiutandosi di fare una cover per suonare il loro ultimo pezzo…parlo ai vecchiacci demmerda come il sottoscritto, ma anche ai più giovani: una cover ci sta, anche due, ma la band non è un juke box, fategli suonare i loro pezzi, ascoltateli e capiteli, fate bordello sotto al palco senza vergogna, sono li per farvi ascoltare le loro fatiche per le quali hanno fatto sacrifici, non per farvi cantare una canzone di 45 anni fa.

Toccherebbe ai Whosnext, ma dall’aria che tira mi sa che la missione è abortita, non so di preciso cosa sia successo, ma sono sicuro che i tedeschi torneranno presto in Italia ed io non me li perderò.

È tardi, torno alla mia macchina con nella testa una serata da incorniciare, farei anche un salto al Baraonda giusto per salutare qualche amico, ma la sveglia presto inizia a farsi sentire, mi butto in tange con un sorriso idiota canticchiando “alle cinque al bar” dei Collasso nella Manica.

Qui di seguito il solito orrendo report, non godetevelo, non me lo merito.