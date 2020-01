PUNK IN DRUBLIC FEST EUROPE: ecco le prime date

Il carrozzone punk rock ideato da Fat Mike torna in Europa e lo fa, al momento, con 7 date.

Nofx, Circle Jerks, Pennywise, Face To Face, Reel Big Fish, Comeback Kid e The Vandals sono i primi nomi che si alterneranno sui palchi europei.

Di seguito il dettaglio delle date:

23 Maggio, Slam Dunk Fest, Leeds (UK) w/ Nofx, Pennywise, Reel Big Fish, Face To Face, The Vandals + tba

24 Maggio, Slam Dunk Fest, Hatfield (UK) w/ Nofx, Pennywise, Reel Big Fish, Face To Face, The Vandals + tba

29 Maggio, Wiesen (Austria) w/ Nofx, Pennywise, Circle Jerks, Comeback Kid, Face To Face + tba

30 Maggio, Monaco (Germania) w/ Nofx, Pennywise, Circle Jerks, Comeback Kid, Face To Face + tba

31 Maggio, Berlino (Germania) w/ Nofx, Pennywise, Circle Jerks, Face To Face, Comeback Kid + tba

04 Giugno, Turku (Finlandia) w/ Nofx, Pennywise, Circle Jerks, Face To Face + tba

06 Giugno, Oslo (Norvegia) w/ Nofx, Pennywise, Circle Jerks, Face To Face + tba

Al momento non sono previste date in Italia, restate sintonizzati!