FMS e Taverna Tortuga sono orgogliosi di presentare “PUNK IN VALLEY #3“, l’appuntamento studiato per tutt* gli/le appassionat* del punk e dell’underground in tutte le sue sfaccettature. Dalle band di fama nazionale a quelle emergenti e alle prime esperienze insieme sul palco della Taverna Tortuga con la stessa attitudine.

Il terzo capitolo sarà la sera di Venerdì 27 dicembre quando alla Taverna Tortuga in fraz. Vernetto 18q a Chianocco ci sarà il grandissimo ritorno degli ATROPINA CLAN, una band che ha fatto la storia del punk rock valsusino nei suoi 26 anni di attività.

Sarà una serata eccezionale e imperdibile: gli Atropina Clan ad agosto hanno comunicato la loro decisione di “interrompere ogni attività ufficiale”, quindi hanno deciso di fare questo concerto per salutare degnamente il loro pubblico suonando un’ultima volta.

Il compito di iniziare questo evento è affidato ai PROTEZIONE INCIVILE, direttamente da Novara City Punkers Crew!

ATROPINA CLAN + PROTEZIONE INCIVILE LIVE

Venerdì 27 Dicembre || apertura locale H 18.30 – inizio live H.22

TAVERNA TORTUGA (frazione Vernetto 18q, Chianocco, Valle di Susa, Torino)

INGRESSO LIBERO

POSSIBILITÀ DI PRENOTARE CENA 3513993564 o 3453758402 (solo WhatsApp)

Info line 377 3172575 (RENO)

mail [email protected]