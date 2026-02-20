FMS e Taverna Tortuga sono orgogliosi di presentare “PUNK IN VALLEY #4“, l’appuntamento studiato per tutt* gli/le appassionat* del punk e dell’underground in tutte le sue sfaccettature. Dalle band di fama nazionale a quelle emergenti e alle prime esperienze insieme sul palco della Taverna Tortuga con la stessa attitudine.

Con il quarto capitolo, che andrà di scena la sera di Sabato 21 febbraio sul palco della Taverna Tortuga in fraz. Vernetto 18q a Chianocco, Punk in Valley propone una serata davvero di alta qualità, con due band piemontesi molto valide tecnicamente e che faranno vibrare non poco le mura della Taverna.

OH DiE! Direttamente da Torino alla loro prima data ufficiale con la nuova formazione!

Paolo degli Arturo, Tino dei C.O.V. e Nitto dei Linea77… Praticamente il meglio dell’underground sabaudo conosciuto in mezzo mondo in un’unica band!

Abbiamo ascoltato in anteprima i brani del disco che sta per uscire…. Una bomba!

A condividere il palco del Tortuga ci saranno i THE SOFT SEERS, 4 ragazzi di Bra (Cn) vincitori del contest al Torino Comix ideato dal Joey’s Garage… post punk e alt rock, ispirazioni :Velvet Underground, Joy division, Cure.