FMS e Taverna Tortuga sono orgogliosi di presentare “PUNK IN VALLEY #4“, l’appuntamento studiato per tutt* gli/le appassionat* del punk e dell’underground in tutte le sue sfaccettature. Dalle band di fama nazionale a quelle emergenti e alle prime esperienze insieme sul palco della Taverna Tortuga con la stessa attitudine.

Il quarto capitolo andrà di scena la sera di Venerdì 21 febbraio quando sul palco della Taverna Tortuga in fraz. Vernetto 18q a Chianocco si daranno il cambio due band piemontesi che stanno riscuotendo un grande successo in tutto lo stivale:

– I torinesi MadBeat, una band che ha bisogno di pochissime presentazioni essendo una realtà apprezzatissima in tutta Italia, con il loro singolo I Fiori della Palestina fet. TedBee si sono aggiudicati il primato come miglior singolo punk del 2024 sancito dal magazine Punkmi.

– I Monregalesi Quarantena, che dal 2005 scuotono la scena con il loro sound molto riconoscibile ed energico.

Due band davvero d’eccezione, per una serata imperdibile per gli appassionat* della Valle.