PUNK in VALLEY vol.5

FMS e Taverna Tortuga sono orgogliosi di presentare “PUNK IN VALLEY #5“, l’appuntamento studiato per tutt* gli/le appassionat* del punk e dell’underground in tutte le sue sfaccettature. Dalle band di fama nazionale a quelle emergenti e alle prime esperienze insieme sul palco della Taverna Tortuga con la stessa attitudine.

Il quinto capitolo andrà di scena la sera di Sabato 29 marzo quando sul palco della Taverna Tortuga in fraz. Vernetto 18q a Chianocco si daranno il cambio due band, una piemontese: WEEKEND CIGARETTES, ed una lombarda: VERSE, CHORUS, INFERNO, dal respiro decisamente internazionale, vantano infatti diversi tour in tutta Europa e, chiaramente, in tutto lo stivale.

Attualmente stanno presentando il loro split WEEKEND INFERNO uscito il 14 marzo con un tour promozionale con date in tutta Italia ed Europa.

Sono due band che esprimono un punk hard core melodico molto moderno e orecchiabile, pur mantenendo il tiro e la potenza delle band old school.

WEEKEND INFERNO split:

Weekend Inferno è uno split LP di Weekend Cigarettes e Verse, Chorus, Inferno, la cui uscita è prevista per marzo 2025 ovunque sulle piattaforme digitali e in un vinile colorato in edizione limitata (300 copie). 13 nuove canzoni piene di energia e melodia da due band che si sono innamorate condividendo palchi in giro per l’Italia e oltre. Weekend Inferno mostra come il lato oscuro e luminoso del punk rock possano unirsi in uno. Entrambe le band hanno registrato le loro canzoni nella seconda metà del 2024.

Verse, Chorus, Inferno hanno registrato le loro 7 tracce con Chris Fogal al Black in Bluhm Studio (filiale svizzera), tra Como e Milano.

Le 6 canzoni dei Weekend Cigarettes sono state prodotte e registrate da Biagio Totaro ad Alessandria. Entrambi i lati saranno masterizzati da Chris Fogal al Black in Bluhm Studio di Lugano (Svizzera).

Weekend Cigarettes:

I Weekend Cigarettes si sono formati nel 2015, emergendo dai resti di iconiche band del Nord-Ovest italiano come Deep Throat , Neurostar e Never Mind . Traendo influenze dal punk californiano degli anni ’90, dall’hardcore old school, dal grunge e dal pop-punk, il loro sound fonde la sensibilità rock alternativa di Francesco con la chitarra tagliente di Daniele e la solida batteria di Alessandro, creando uno stile unico e difficile da etichettare.

La band ha pubblicato il suo EP di debutto Eureka nel 2016 e ha seguito il suo primo album completo How Do You Feel nel 2019. Nonostante la pandemia abbia interrotto gli spettacoli dal vivo, si sono esibiti in eventi importanti come Sanremo Rock e hanno condiviso il palco con The Rumjacks. Nel 2023, i Weekend Cigarettes hanno pubblicato il loro secondo album, The Chosen One , un lavoro oscuro e intenso che esplora temi di disordini sociali e instabilità politica.

Tra il 2023 e il 2024, la band ha effettuato numerose tournée in Italia, Francia, Svizzera e Germania, suonando insieme a band come Shandon e Svetlanas.

Il 2025 sarà l’anno della nuova uscita, dato che i Weekend Cigarettes sono pronti a condividere lo split LP “Weekend Inferno” e molti palchi in Italia e in Europa con gli amici Verse, Chorus, Inferno.

Verse, Chorus, Inferno :

Nati nel 2007, abbiamo fatto tournée in Italia e in Europa per alcuni anni, prima di scioglierci nel 2011. Il Covid ci ha finalmente dato la spinta per tornare dalla tomba e nel 2021 abbiamo iniziato a mettere insieme nuova musica che alla fine è diventata il nostro primo full-length, “Flying a DeLorean to 2007”, pubblicato nel 2022 da Engineer Records (UK), Eternalis Records (FR), High End Denim Records (CAN) e Pasydarik Pats Records (LT). Siamo tornati in tour per supportare il nuovo disco suonando in Svizzera, Germania, Belgio, Francia e in giro per l’Italia. Abbiamo avuto la possibilità di condividere il palco con band fantastiche come Snuff, The Gamits (USA), Spoilers (UK), Forty Winks, Sunliner, Young Enough e molti altri.

Nel 2024 siamo tornati in studio di registrazione con Chris Fogal (Black in Bluhm Studio) per registrare 7 nuovi brani, che usciranno nel 2025 in uno split LP con i nostri amici Weekend Cigarettes: “Weekend Inferno” uscirà a marzo 2025 su tutte le piattaforme digitali e in vinile colorato in edizione limitata (300 copie).

Anche il 2025 inizierà con il piede giusto per noi, dato che calcheremo per la prima volta il suolo britannico, aprendo il mini-tour del decimo anniversario degli Spoilers a gennaio. Stiamo già prenotando spettacoli e festival per supportare il nuovo disco per tutto il 2025. Restate sintonizzati per saperne di più!

PUNK IN VALLEY #5 info utili:

Sabato 29 marzo || apertura locale H 18.30 – inizio live H.22

TAVERNA TORTUGA (frazione Vernetto 18q, Chianocco, Valle di Susa, Torino)

INGRESSO LIBERO

POSSIBILITÀ DI PRENOTARE CENA 3513993564 o 3453758402 (solo WhatsApp)

Info line 377 3172575 (RENO)