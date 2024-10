FMS e Taverna Tortuga sono orgogliosi di presentare “PUNK IN VALLEY“, il nuovo appuntamento studiato per tutt* gli/le appassionat* del punk e dell’underground in tutte le sue sfaccettature. Dalle band di fama nazionale a quelle emergenti e alle prime esperienze insieme sul palco della Taverna Tortuga con la stessa attitudine.

Il primo appuntamento sarà la sera di Sabato 26 Ottobre quando alla Taverna Tortuga in fraz. Vernetto 18q a Chianocco arriveranno da Robecco sul Naviglio i Secoli Morti, che con il loro ultimo lavoro “Sanguina” si sono collocati ai vertici del punk nazionale!

Ad aprire le danze i Bone Rattler, una consolidata realtà del punk sabaudo!

Secoli Morti, una hardcore punk band davvero unica nel suo genere! Formatasi nel 2015, il trio vanta una formazione eccezionale con al basso Mattia già membro di band come Skruigners, Yokoano e Gli Inutili, alla chitarra/voce Walter (voce e chitarra dei Menagramo) ed alla batteria Edoardo diventato famoso al grande pubblico per essersi classificato 3′ a Italia’s Got Talent all’età di 8 anni.

Il loro primo album, senza titolo, esce nel 2018 per Professional Punkers e da subito ottiene recensioni positive e grande risposta ai lives. Pezzi come “Cielo Che Brucia” e “Un Passo Verso La vita” da cui sono tratti i primi due videoclip della band rimangono tutt’ora dei sing along.

Il loro secondo album, dal titolo “La Paura” prodotto da Professional Punkers, uscito a Febbraio 2020, una manata Punk Hardcore in italiano, alla vecchia maniera! 13 Pezzi originali (no cover).

Il 2023 invece è l’anno di “Sanguina” il terzo album che prende il nome dalla title track che diventera’ uno dei singoli piu’ ascoltati e apprezzati nel genere musicale (punkmi).

A distanza di mesi dall’uscita dell’album i Secoli Morti presentano un nuovo brano dal titolo “Millelune” che e’ uscito il 31 Maggio 2024 su tutte le piattaforme digitali.

Nati nel 2014 da un’idea di Sergio (basso) , il gruppo comincia a formarsi con vari personaggi e amici della scena underground torinese. Con il passare del tempo la formazione va definendosi con l’arrivo di Dario (chitarra), Flavio(voce) Raffaello (batteria) e Beppe (2a chitarra), tratteggiando così i contorni di un power group da forti sfumature punk, Rock’n’roll, combat rock, tutto questo mischiato insieme per una botta sonora, senza tanti fronzoli.

Il gruppo si esibisce live in locali alternativi della Torino rock. Ha all’attivo 2 dischi: il primo del 2016 dall’omonimo titolo” BONE RATTLER “contenente il primo video “PARTIGIANO ZOMBIE.” Il secondo del 2021 “SCHIAVO MODERNO”.nel 2024 esce l ultimo singolo “LA PLASTICA” pezzo contro lo sfruttamento massivo dell usa e getta

PUNK IN VALLEY info utili:

SECOLI MORTI + BONE RATTLER LIVE

SABATO 26 OTTOBRE || apertura locale H 18.30 – inizio live H.22

TAVERNA TORTUGA (frazione Vernetto 18q, Chianocco, Valle di Susa, Torino)

INGRESSO LIBERO

POSSIBILITÀ DI PRENOTARE CENA 3513993564 o 3453758402 (solo WhatsApp)

Info line 377 3172575 (RENO)