PUNK ITALIA 2025: l’SO36 di Berlino parlera’ italiano il prossimo 21 novembre

Il Punk Italia è un festival che si tiene a Berlino e che porta nella capitale tedesca un po’ della scena punk nostrana: nel corso degli anni hanno partecipato band come Banda Bassotti, Derozer, Punkreas, Raw Power, Madbones. Los Fastidios, Persiana Jones, Marsh Mallows, Atarassia Grop, De Crew e Talco.

https://punkitalia.de/

Il 21 novembre prossimo, lo storico SO36 ospiterà un’altra edizione del Punk Italia che vedrà la presenza di Derozer, Giancane, Gli Ultimi, Assalti Frontali, Il Muro del Canto ed Azione Diretta (in apertura il duo locale Esels Alptraum). Dalla mattina al Michelbar intervista e sessione di autografi di Zerocalcare e intermezzo acustico dei Talco.

Per i dettagli e l’acquisto dei biglietti clicca qui.