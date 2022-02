“Punk on the Rocks”, la nuova rubrica di Eleonora Tagliafico sulle frequenze di Radio Città Aperta!

Su Radio Città Aperta (Roma), Eleonora Tagliafico all’interno del suo programma “Rocktrotter”, che va in onda tutti i lunedì dalle 18 alle 20, ospiterà una sottorubrica mensile completamente dedicata al punk dal nome “Punk on the Rocks” (proprio per richiamare il collegamento tra punk e rock).

Punk on the Rocks è stato inaugurato lunedì 31 gennaio 2022 con l’intervista ai Manovalanza (gruppo ska-punk della Valtiberina) e a Gli Ultimi (street punk rock band romana) di cui potete trovare il podcast qui: https://www.radiocittaperta.it/podcast/rocktrotter-con-eleonora-tagliafico-del-31-01-2022/



Lunedì 28 febbraio alle 18 ci sarà la seconda puntata di Punk on the Rocks che avrà in co-conduzione il giornalista Giuliano Girlando che ci parlerà delle influenze della musica e dei testi di Springsteen sulla nuova ondata punk composta da band come Gaslight Anthem, Against me, Social Distortion, Frank Turner, Dave Hause and the Mermaids, Bouncing Souls, Chuck Ragan etc.



Secondo ospite della trasmissione sarà Lorenzo Betterini, batterista dei Rejoyce/Rejoice, band romana attiva dal 2018 che ha pubblicato da poco il primo singolo “Cheap Wine” e pubblicherà nel corso dell’anno l’album completo.

Contatti:

Facebook: https://www.facebook.com/eleonairrocktrotter

Instagram: https://www.instagram.com/rocktrotter_rca/

Radio Città Aperta: https://www.radiocittaperta.it/shows/rocktrotter-con-eleonora-tagliafico/

Ascolta Rocktrotter tutti i lunedì dalle 18 alle 20 su www.radiocittaperta.it