PUNK ROCK AGAINST GENOCIDE: compilation di INCONSAPEVOLE RECORDS benefit per la PALESTINA

Inconsapevole Records presentaUna compilation per, un grido di solidarietà dalla scena punk internazionaleLa scena punk si unisce per una causa comune.Nasce, una compilation ideata e realizzata da Inconsapevole Records, il cui intero ricavato sarà devoluto a Emergency, attualmente impegnata con il proprio personale medico nella Striscia di Gaza.Un progetto collettivo, nato dal basso, che coinvolge band e artisti punk e hardcore di tutto il mondo uniti dallo stesso messaggio: la musica può e deve farsi voce contro ogni forma di violenza e sopraffazione.

Un ringraziamento speciale va a tutte le band e le etichette discografiche che hanno aderito con entusiasmo al progetto, e all’artista Daniele Caluri, che ha gentilmente regalato l’artwork di copertina.

L’immagine è tratta da Colors4Palestine, un progetto artistico collettivo che vi invitiamo a conoscere e supportare

Un’iniziativa indipendente, solidale e sincera, nata da chi crede ancora che il punk non sia solo musica, ma un atto di resistenza.