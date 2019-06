PUNK ROCK AGAINST WAR Vol. 2: ecco altri nomi

Dopo la prima tranche, come promesso, ecco altri 11 nomi che prenderanno parte del secondo volume di “Punk Rock Against War”, compilation ideata dai ragazzi di Inconsapevole Records i cui proventi andranno interamente in beneficenza a Emergency.

Ecco i nomi:

GAMEFACE w/Jon Bunch (Sensefield, RIP) (Emo-Punk, California)

A VULTURE WAKE (Punk Hardcore con membri di Good Riddance, Lagwagon e All)



BRIGHTR (folk punk acustico dalla scuderia NoReason Records)



BARE TEETH (Punk Rock, Lille, Francia)



D-ROD (RKL addicted da Pisa/Viareggio)



DARKO (Melodic Hardcore, Inghilterra)



FIGHTS AND FIRES (Punk Rock, Worcester, UK)



WRATHS (Punk Rock feat Jim Lindberg dei Pennywise)



MUCH THE SAME (Skate Punk, Chicago)



MIKE NEOGRAF (Folk Punk acustico dalla Francia)



LATTE+ (Punk Rock da Empoli)



Ricordiamo che per partecipare alla compilation le bands devono inviare un pezzo in formato wav a info@inconsapevolerecords.com ENTRO L’1 AGOSTO, mentre la compilation uscirà ufficialmente in formato digitale sulla pagina bandcamp di Inconsapevole Records, dove sarà possibile acquistarla.

Vi aspettiamo la prossima settimana con altri nomi in esclusiva su punkadeka.it!