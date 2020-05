Il Punk Rock Bowling & Music Festival nato nel 1999 a Los Angeles non si arresta! Con l’edizione “Locked in & Stripped Down Sessions”, artisti imprescindibili della scena ci deliziano con canzoni, storie e altro ancora per tre giorni, il tutto con dei live video. Oggi è l’ultima giornata. Trovate tutti i video sul canale youtube e sulla pagina punkrockbowling.com .

Di seguito il live video della Session 7. Enjoy!