Punk Rock e relax per l’inizio dell’estate – Sabato 2 agosto a Orzivecchi (BS)

Per celebrare l’inizio delle vacanze estive, sabato 2 agosto si terrà una serata all’insegna del punk rock presso IPNES, in via Santa Giulia 26 a Orzivecchi (BS). Dalle 18 in poi, una lineup di band animerà una location immersa nel verde, dove sarà possibile rilassarsi sul prato, bere e mangiare al bar, o fare due trick nel laghetto con la tavola.

Live dalle 18:

Mich Pilgrims e gli Amari (ironic trio rock punk)

Sinistri Corti (punk demenziale)

The Asini (punk rustico)

Dalle 20:30, happy hour con:

Rossodannata (acoustic punk tribute)

Dalle 21:30:

Rivelardes (pop punk – unica data)

Crancy Crock (punk rock dal 1997, da Bergamo)

Marysun!Nicotina (trendy punk – reunion tour 2025)

Ingresso gratuito.

Evento Facebook: link