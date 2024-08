Punk Rock Holiday 2024 – Giorno 0

Diciamocelo, quest’anno non è iniziata benissimo…tre delle band che aspettavo di più sono state cancellate: i Riskee & the Ridicule 2 giorni prima dell’inizio del festival, poco prima i Grade 2, e ancora prima i Pkew Pkew Pkew. Ovvero due delle band del Beach Stage che ho scoperto quest’anno e l’ultima band prodotta dalla Hellcat che sta spaccando tutto in giro per il mondo. Per carità, non è colpa di nessuno, però peccato.

Detto questo l’idea di far aprire il giorno 0 a una band ska 2 tone si è rivelata super azzeccata: i Toasters hanno dato il calcio d’inizio alla grande, con un set super allegro e coinvolgente, “2 Tone Army” sparata come opener e “Weekend in LA” quasi alla fine, hanno messo tutti nel mood giusto per il resto del festival.

I Mad Caddies sono una band stranissima da vedere live oggi.

Visti 200 volte in tutti i contesti possibili, in concerti esaltanti o moscissimi, anonimi o divertenti…ma a vederli oggi, sembra di vederli per la prima volta. Una band di sconosciuti (a parte Chuck, gli altri membri sono entrati nella band nel 2022) che inizia il concerto con canzoni che non sono esattamente delle hit. Poi parte “She” e ti ricordi che “Punk Rocksteady” è uno dei dischi più belli degli ultimi anni, e quando partono tutte le solite hit (“Contraband”, “Monkeys”, “Road Rash” ecc), il parterre impazzisce e ti ricordi perché una volta ti piacevano così tanto.

I Descendents. Giuro che ci ho provato, mi sono detto: “Non è possibile che piacciano così tanto a tutti e a me no”, li ho ascoltati, visti da vicino, ci ho provato. Ma non li ho capiti. Quando è partita “I’m the one” mi è tornato in mente il video in rotazione a fine anni ’90, e questo è tutto quello che posso dire.

Per quanto riguarda gli headliners, i Rise Against, ho una reputazione da difendere, quindi me li sono persi. Però qui potete vedere tutto il concerto.