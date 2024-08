Punk Rock Holiday 2024 – Giorno 4

E arriviamo all’ultimo giorno, come sempre aleggia un po’ di stanchezza, se non altro, diversamente dall’anno scorso non piove quindi l’atmosfera è un po’ meno triste. Stanchezza che viene spazzata via dagli Andy B & the World sul Beach Stage. Non li ho mai sentiti, ma alle 13.40 hanno già una carica invidiabile e super contagiosa. Anche loro fanno uno ska-punk bello allegro, a volte più urlato a volte più melodico con sprazzi un po’ rappati. Non male, il cantante mi indispone subito perché passa i primi tre pezzi con il cellulare attaccato al microfono per riprendersi in primo piano mentre canta, voglio sperare che stia facendo riprese per un video…non spettacolari come gli Arc de Triomf che ho scoperto qui l’anno scorso, ma molto buoni comunque.



Il resto dell’ultimo giorno passa recuperando le energie residue per essere il più in forma possibile per gli Exploited. Come non voler bene a Wattie? Sembra lo zio di tutti qui, panzone da birra, cresta che parte da metà testa, un paio di infarti sulle spalle, non si capisce NIENTE di quello che dice; praticamente la metà dei presenti sarà così fra qualche anno (io ci sono quasi, infarti a parte. Fortunatamente), ma quando parte “Let’s start a war” come fai a non buttarti bello allegro e sorridente nel pogo? Pogo che diventa delirante da “Beat the bastard” in poi, compresa l’apoteosi finale con “Sex & Violence” e le solite 200 persone sul palco.



Gli Uk Subs me li vedo in fila. L’unica pecca organizzativa di un festival organizzato perfettamente è che alla fine per riavere indietro i soldi che hai avanzato sulla paycard ci sono solo due casse. Quindi a qualsiasi ora ti metti, ti fai sti bei 40 minuti di coda. I vecchietti sono belli in forma, è un bell’antipasto per il Punkadeka festival…dopo “Down on the farm” Charlie fa ridere tutti presentandola come “una cover dei Guns’n’Roses”, e per “Warhead” sale sul palco Wattie, ed è ancora casino.

Dopo di loro per me è ora di rientrare, mi dicono il giorno dopo che gli Alkaline Trio han fatto un concerto abbastanza pessimo (specie dal punto di vista vocale), ma quando questa andrà online li avrete visti anche voi al Bay Fest.

Bene, inizia il countdown per la prossima edizione, 5-8 Agosto 2025. Io non me la perdo di sicuro!