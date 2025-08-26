Punk Rock Holiday – Giorno 2

Entriamo nel vivo del festival, ormai siamo rodati, abbiamo ripreso i ritmi che si vivono qui, però oggi sul Beach Stage non c’era niente che mi interessasse, quindi il primo appuntamento è coi Bar Stool Preachers sul Main Stage. Si inizia subito alla grande, ska-punk da Brighton (UK) con testi impegnati, e ritmiche perfette per iniziare la serata muovendo il culo. Per capire quanto una band sia attesa qui bisogna andare nel parterre 5 minuti prima che inizi: ieri i Gob hanno iniziato davanti a poca gente, oggi 5 minuti prima che inizino i BSP il parterre è già pieno a livelli di pre-headliner, mega partecipazione, grandi pezzi, presenza scenica fighissima e chiusura con la loro hit “Bar Stool Preachers” che fa ballare tutto il parterre.
Appena danno l’ultimo colpo di chiusura del set è ora di scappare al palchetto acustico perché gli Iron Roses hanno già iniziato il loro set, vedere Steve Cerri, che è un batterista funambolico, impiccato a usare le spazzole per non fare troppo casino fa un po’ male al cuore, però dopo 2 canzoni recupera due bacchette vere e il supplizio finisce. Il set è leggermente diverso da quello proposto al Beach Stage ieri, ma certe canzoni non possono essere evitate (“Class war cheer squad”, “Screaming for a change”), il bello di questa band è che hanno tutti una certa età ma si vede che si stanno divertendo, cantano con entusiasmo e passione e il risultato è contagioso, e in pochi minuti lo spazio davanti al palchetto si riempie di gente che urla e la band è obbligata a eseguire un bis non previsto.
Anche gli Agnostic Front erano mega attesi, basta vedere il macello che si scatena appena partono…doppia cassa a cannone, chitarroni mega pesanti, Roger inizialmente ha qualche problema con la voce ma poi va ed è marmellata umana fino alla fine (specie in “Old New York”, “For my family” e l’invasione di palco rituale in “Gotta go”).
Gli Zebrahead erano qui anche l’anno scorso, e la loro esibizione è stata molto simile, a parte la proposizione (fighissima) di “Fight for your right to party” purtroppo non tutta. Ad un certo punto c’è un misunderstanding col pubblico: la band per invitare la gente a fare stage diving ricorda “this space is yours” indicando la piattaforma apposita posta davanti al palco, la gente capisce quello che vuole, quindi sale sulla piattaforma e per una mezzora non scende più, si guarda il concerto da lì bloccando la visuale a metà parterre. Ben Fatto raga!
Chiusura con “All my friends are nobodies” con la classica navigata del roadie vestito da scheletro sul gommone buttato sulla folla.
Entriamo nel vivo del festival, ormai siamo rodati, abbiamo ripreso i ritmi che si vivono qui, però oggi sul Beach Stage non c’era niente che mi interessasse, quindi il primo appuntamento è coi Bar Stool Preachers sul Main Stage. Si inizia subito alla grande, ska-punk da Brighton (UK) con testi impegnati, e ritmiche perfette per iniziare la serata muovendo il culo. Per capire quanto una band sia attesa qui bisogna andare nel parterre 5 minuti prima che inizi: ieri i Gob hanno iniziato davanti a poca gente, oggi 5 minuti prima che inizino i BSP il parterre è già pieno a livelli di pre-headliner, mega partecipazione, grandi pezzi, presenza scenica fighissima e chiusura con la loro hit “Bar Stool Preachers” che fa ballare tutto il parterre.