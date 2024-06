Greg Hetson (Circle Jerks/Bad Religion), Darrin Pfeiffer (Goldfinger), Randy Bradbury (Pennywise) and Stan Lee (The Dickies) formano il Punk Rock Karaoke e, insieme a Milo dei Descendents, hanno inciso un 45 giri con, sul lato A, Manny, Moe, and Jack dei The Dickies e, sul lato B, Pay To Cum dei Bad Brains.