PUNK ROCK NIGHT al Carmen Town

Una serata all’insegna del punk rock sta per infiammare il Carmen Town di Brescia. Tre band, tre modi di vivere la scena, un’unica grande festa all’insegna di riff potenti e melodie coinvolgenti.

Sul palco:

LEM (Org/Core – Torino)

Direttamente da Torino, i LEM portano il loro punk rock melodico ispirato a band come The Menzingers, Spanish Love Songs e Red City Radio. In tour per supportare il loro ultimo EP “You Won’t Hear These Songs on the Radio” e il singolo “For All, Take Care”, promettono un live carico di emozioni e intensità.

Ascolta: Bandcamp

Segui: Instagram

SLUDDER (Melodic Punk – Brescia)

I SLUDDER, giovani promesse della scena bresciana, portano sul palco un punk rock veloce e autentico, carico di energia e passione. Una band che rappresenta la nuova linfa vitale del panorama locale.

Ascolta: Bandcamp

Info serata:

Orario di inizio: 21:30

Ingresso: 5 euro (contributo artistico)

Location: Carmen Town, Via Fratelli Bandiera, 3, 25122 Brescia

Info: www.carmentown.it

Non mancate!