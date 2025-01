Punk Rock Night con i LEM

IL 31 Gennaio al CIQ – Centro internazionale di Quartiere ci saranno:





LEM – org core da Torino

I LEM suonano un punk rock melodico ispirato da band come The Menzingers, Spanish Love Songs, Red City Radio.

In giro per supportare il loro ultimo EP “You won’t hear these songs on the radio” e l’ultimo singolo “For all, take care”

NOPE – Misteriosa Punk rock band da Milano con membri di Low Derive, Breakmatt Fastgyver e I Like Allie! Disco nuovo in arrivo nel 2025

RAPTORZ – Punk/hardcore da Milano

Punk Hardcore da Milano veloce, cattivo e affamato!

Start H21:30

Contributo artistico 5 Euro

CIQ – Centro internazionale di Quartiere, in via Fabio Massimo 19, Corvetto, Milano.

Tel: (SOLO messaggi WhatsApp) +39 349 643 2404