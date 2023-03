I Private Function si aggiungono alla line up della sesta edizione del Punk Rock Raduno.

La punk rock band australiana sarà in Italia per la prima volta e calcherà il palco di quello che può essere considerato a tutti gli effetti il miglior festival punk rock della nostra estate.

IL Punk Rock Raduno 6 si terrà i prossimi 13, 14, 15 e 16 Luglio all’Edoné di Bergamo.

