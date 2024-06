PUNK ROCK RADUNO 7: la line up finale e il programma giorno per giorno

Ecco la line up finale della settima edizione del Punk Rock Raduno:

The Gories, Mean Jeans, The Ergs, Grade2, M.O.T.O., Gli Ultimi, Detroit Cobras, The Yum Yums, The Jasons, Zatopeks, Jagger Holly, Sweatpants Party, Crummy Stuff, Depressing Claim, Crocodiles, Semprefreski, Home Alone, The Odorants, Andrea Manges & The Veterans, Neon Bone, Riccobellis, Slang Poor Kids, Jaguero, The Carmines, 7 Years Bad Luck, Ratbones, MaDDaM, Stiglitz, Civic-50, Useless 4, L.O.P.S., Lillians, Nando Senzabenza, Gab De La Vega e Menagramo.

Il Punk Rock Raduno 7 si terrà dall’11 al 14 luglio prossimi all’Edoné di Bergamo, ingresso gratuito.

Ecco il programma giorno per giorno:

MERCOLEDì 10 LUGLIO

Estivo Parco Goisis



WELCOME NIGHT

?21:30-22:15 – THE JASONS (USA) Campfire Show – Acoustic

22:30-23:30 – MENAGRAMO (ITALY) Acoustic set

GIOVEDì 11 LUGLIO

Edonè

THE ERGS (USA)

DETROIT COBRAS (USA)

JAGGER HOLLY (USA/AUSTRIA/ITALY)

SLANG POOR KIDS (ITALY)

Aftershow Dj set: XXX

Teatro Donizetti

18:00 Raduno Infopoint Inauguration

XXX (XXX) Acoustic Set

“COPS” by MANUEL MANGES

Exhibiton and book presentation

Art on display until SUNDAY JULY 14th

VENERDì 12 LUGLIO

11:00-12:30 – Stardumb DJ Team

Brunch + DJ set

Lunch and Acoustic Shows

Tassino Cafè

13:00-13:30 – PAUL CAPORINO (USA)

13:45-14:30 – MICKEY ERG (USA)

Ink Club

15:00-15:30 – THE CARMINES (USA)

15:45-16:30 – ANDREA MANGES AND THE VETERANS (ITALY)

Edonè

19:00-19:30 – RICCOBELLIS (ITALY)

19:45-20:15 – HOME ALONE (ITALY)

20:30-21:00 – THE ODORANTS (FINLAND)

21:15-21:45 – DEPRESSING CLAIM (SPAIN)?

21:45-22:00 – GAB DE LA VEGA (ITALY) Acoustic Set

22:00-22:45 – GRADE 2 (UK)

22:45-23:00 – NANDO SENZABENZA (ITALY) Acoustic Set

23:00-00:00 – M.O.T.O. (USA)

Aftershow Dj set: 24:00-02:00 Ciaccio & Semprefreski

JULY 12-13th, 2024

Manomorta Tattoo Bergamo

RADUNO TATTOO PARTY

11:00 – 19:00 walk-in sessions with Crapman, Valentina De Rosa, Olimpia Quartieri, Richie Headcheese.

SABATO 13 LUGLIO:

Train To Vipersville

10:00 – First train Leaving from Edonè

11:00 – Second train Leaving from Edonè

Stops: Edonè – Via XX Settembre – Parco Olmi 2Skate Arena – ticket € 5,00

Ready Bout One: Select Player

Roller Derby

12:00-12:30 – HEAVY KEVY (THE NETHERLANDS) Acoustic

12.30 GAME: Crimson Vipers RD Bergamo Vs. Baronnes Von Schlass RD Lille

Half Time Show:

13.15-13-35: GRADE2 (Acoustic)

14.15-14.30: Surprise Show



Edonè

16:00-16:30 – SPAVENTAPASSERE (ITALY)

16:45-17:15 – RATBONES (ITALY)

17:30-18:00 – 7 YEARS BAD LUCK (AUSTRIA)

18:15-18:45 – CRUMMY STUFF (ITALY)

19:00-19:30 – SEMPREFRESKI (ITALY)

19:45-20:15 – SWEATPANTS PARTY (AUSTRIA)

20:30-21:00 – THE JASONS (USA)

21:00-21:15 – I.O.P.S. (ITALY) Under-20 stage

21:20-21:55 – THE YUM YUMS (NORWAY)

21:55-22:50 – CIVIC-50 (ITALY) Under-20 stage

22:15-22:55 – ZATOPEKS (UK)

22:55-23:10 – USELESS 4 (ITALY) Under-20 stage

23:10-00:00 – MEAN JEANS (USA)

Aftershow Dj Set: 24:00-02:00 Paolo Retarded

Edonè

SARAPANKA: PUNK ROCK MUSIC QUIZ SHOW

Sat 13th – 17:00-21:00

Sun 14th – 1600-21:00 Edonè

SCHOOL OF PUNK ROCK

Sat 13th:

DULCO GRANOTURCO Live show!

Sun 14th:

DIY workshop for kids age 4-12 17:00-18:00 first session 18:00-19:00 second session

DOMENICA 14 LUGLIO: Edonè

12:00-15:00 LOCAL FOOD SPECIAL LUNCH

14:00-15:00 Raffle Draw

15:15-15:45 – Surprise show

16:00-16:30 – LILLIANS (ITALY)

16:45-17:15 – STIGLITZ (ITALY)

17:30-18:00 – JAGUERO (ITALY)

18:15-18:45 – MADDAM (ITALY)

19:00-19:45 – CROCODILES (USA)

20:00-20:45 – NEON BONE (GERMANY)

21:00-21:50 – GLI ULTIMI (ITALY)

22:10-23:00 – THE GORIES (USA)

