PUNK ROCK RADUNO 8, DAY 3 (Edoné, Bergamo 19/07/25)

Non sono riuscito a mantenere la promessa fatta l’anno scorso, ovvero presenziare più giorni al Punk Rock Raduno, ma almeno siamo riusciti a farci un bellissimo e lungo sabato di punk rock in mezzo a tanta bella gente, ascoltando ottima musica ed abbracciando amici che non vedevo da anni.

Solite considerazioni sparse…i Billows mi piacciono parecchio ed in apertura hanno spaccato – i Menagramo sono fighi anche quando non suonano – i giovanotti americani quanto cazzo suonano bene? – la birra del Punk Rock Raduno rende ancora più bello il Punk Rock Raduno, poi al bar si incontra Mazza e allora ciao – madonnasanta i TOUGH!!! – che bella la Sick Family – l’atmosfera del Punk Rock Raduno mi ricorda la festa delle medie, dove si esagera sempre in qualcosa, ma restando sempre nella bolla del divertimento estremo, senza scazzi – dal Giappone con furore, e con delle scarpe inguardabili (vero Nino?), ma che show hanno fatto? – un concerto dei Bull Brigade senza ressa è più improbabile di Franz senza camicia floreale – da grande voglio fare l’apritore di birre come il tizio dei Sack – l’inesorabile trasformazione di Mass Giorgini in Olivier Giroud, ma che cazzo di show!!! Gli Squirtgun patrimonio dell’umanità – da Milano con rabbia e rancore, signore e signori i Raptorz! – ommioddio i Teenage Bubblegum – l’hamburger dell’Edoné solo tanto love – che bello rivedere SARAPUNKA – mia figlia ha battuto la sua nuova amica a calcio 10 a 8 ed insieme hanno organizzato un torneo che la Champions in confronto è una svogliata sgambata tra 45enni, io la porto lì per il punk e lei alle 2 di notte sta ancora correndo dietro ad un pallone – mia moglie si merita un monumento, ma non da quest’anno.

Appuntamento all’anno prossimo, perché il Punk Rock Raduno e la sua gente sono una famiglia, e mi piace da morire gironzolare per il parco con la reflex a fare foto a caso.