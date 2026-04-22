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PUNK ROCK RADUNO 9: aggiunti KINGONS, SLUDDER e LONE WOLF

byMatteo Paganelli
22 Aprile 2026
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Kingons, Sludder e Lone Wolf: sono questi gli ultimi 3 gruppi aggiunti in ordine di tempo alla line up del Punk Rock Raduno, la cui nona edizione (11esima se contiamo i due anni di Worst Raduno) si terrà all’ Edoné di Bergamo dal 16 al 19 luglio prossimi.

La scatenata punk rock band giapponese, il punk rock melodico stile Midwest degli Sludder e la super punk rock band olandese con membri di Accelerarors, The Bat Bites ed Apers vanno ad aggiungersi a una line up che soddisferà tutti gli amanti del punk a 360 gradi.

Per tutte le info:

https://www.punkrockraduno.com/

https://www.facebook.com/punkrockraduno

 

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