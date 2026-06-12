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PUNK ROCK RADUNO: il vero spirito d.i.y. parte dalle scuole

byMatteo Paganelli
12 Giugno 2026
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Il d.i.y. è una filosofia che dovrebbe porre le sue radici sin dalle scuole: è questa la motivazione che ha spinto i ragazzi del Punk Rock Raduno a creare un progetto chiamato “Make Your Own Kind of Music”.

Di cosa stiamo parlando? Ben 60 artworks a tema do It yourself sono stati creati da altrettanti ragazz* dell’ Istituto Caniana di Bergamo.

Questo contest ha portato all’ elezione di un vincitore che vedrà la sua creazione stampata sulle tote bag ufficiali della nona edizione del Punk Rock Raduno (16-19 luglio, Edoné, Bergamo).

Segnaliamo con piacere questa bellissima iniziativa, non solo come media partner, ma anche e soprattutto come condivisori della filosofia d.i.y. in tutte le sue forme e in tutti i suoi stili.

I lavori saranno un esibizione all’ Edoné per tutta la durata del festival.

W il d.i.y. e viva il Punk Rock Raduno

https://www.instagram.com/reel/DY481-6oaaN/?igsh=MTliMDJyeWFyOWRuYw%3D%3D

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