PUNK ROCK RADUNO: punk e gentilezza a Bergamo dal 13 al 19 luglio

LA GENTILEZZA È IL NUOVO PUNK ROCK Torna a Bergamo il festival DIY più vivo (e strano) d’Europa

PUNK ROCK RADUNO 8 17-20 LUGLIO 2025 – BERGAMO Dal 17 al 20 luglio 2025, torna a Bergamo l’ottava edizione di Punk Rock Raduno, il festival punk rock indipendente più strano d’Europa.

Quattro giorni di concerti, incontri, mostre, fanzine, vinili, attività per bambini, dj set, proiezioni, trenini speciali e tante sorprese, tutte a ingresso gratuito, in più di dieci location tra cui Edoné, officine di biciclette, circoli, librerie, parchi e spazi sociali. Dal 2016, Punk Rock Raduno celebra la musica resa immortale dai Ramones e portata avanti da generazioni di outsider, appassionati e fan irriducibili.

Ogni estate il festival accoglie persone da tutta Europa, dalle Americhe e dall’Asia: la prova che il punk è una comunità globale senza confini.

Un festival, una scelta In un mondo di eventi sempre più costosi, omologati e dominati dai soliti nomi, noi facciamo l’opposto:

Niente biglietti. Niente headliner. Niente profitto.

Solo band da tutto il mondo, una comunità che si incontra a Bergamo e un’etica DIY che fa la differenza.

OLTRE 40 BAND DA TUTTO IL MONDO La lineup 2025 ospita oltre 40 band da 4 continenti. Tra gli highlight: THE MARKED MEN (USA) – leggende del garage-punk texano, per la prima volta in Europa dopo anni THE DOPAMINES (USA) – una delle band più disilluse e melodiche d’America, in data esclusiva HELEN LOVE (UK) – la regina del synth-punk-pop gallese debutta in Italia PRIVATE FUNCTION (AUS) – australiani, irriverenti, imprevedibili: show esplosivo assicurato BULL BRIGADE (ITA) – orgoglio punk da Torino, noti anche per la colonna sonora di Zerocalcare THE PEAWEES (ITA) – punk’n’roll europeo con anima soul, veterani della scena SQUIRTGUN (USA) – storica band Lookout! Records, con uno speciale semi-cover set E poi: THE WINDOWSILL, RAY ROCKET, SUGUS, LONE WOLF, TOUGH, THE USELESS 4, MAKEWAR, THE PROZACS, COLOR KILLER, SHIVVIES, ACCELERATORS, HEAD, DEMO DUM, THE UNNAMEDS, THE RAPTORZ e moltissimi altri. La playlist ufficiale è già su Spotify. Tutto il programma dettagliato su www.punkrockraduno.com

UN FESTIVAL CHE VIVE E SOSTIENE LA CITTÀ Punk Rock Raduno è un’esperienza diffusa, partecipativa e profondamente intrecciata con la città di Bergamo.

Non solo concerti: anche quest’anno il festival si espande con eventi in librerie, negozi di dischi, bar, spazi sociali e culturali. E quest’anno c’è di più:

Raduno 8 rafforza la collaborazione con la rete commerciale locale, creando un percorso urbano di scoperta, relazioni e supporto reciproco.

Presentandoti con una maglietta di qualsiasi edizione del festival, potrai ottenere sconti in bar, caffetterie, negozi vintage, pasticcerie e altre attività che condividono lo spirito DIY. Una mappa ufficiale guiderà il pubblico tra i luoghi amici del festival, per vivere Bergamo come un’estensione naturale del Raduno.

MOBILITÀ SOSTENIBILE: SIAMO TUTT? LOCALI Per la prima volta, il festival attiva una collaborazione con: BiGi (bike sharing del Comune di Bergamo) BIT Mobility (monopattini elettrici) Sarà possibile noleggiare bici e monopattini con tariffe agevolate, per muoversi agilmente tra le venue, senza stress e nel rispetto dell’ambiente.

Un festival internazionale si può fare senza auto, senza confini, senza impatto negativo sulla città.

SCHOOL OF (PUNK) ROCK & WORKSHOP PER BAMBIN? Uno dei progetti più belli e radicali del festival:

School of (Punk) Rock è un laboratorio musicale gratuito per bambin? e ragazz? dai 6 ai 12 anni, in collaborazione con educatori, insegnanti e musicist? della scena. Durante il weekend, i/le partecipanti potranno: Imparare a suonare strumenti e cantare pezzi punk Formare band temporanee e scrivere un brano Esibirsi sul palco in una mini performance finale E in più: Laboratorio di serigrafia DIY (sabato pomeriggio) con colori naturali

Workshop creativi e musicali in varie location

Uno spazio di gioco, scoperta e espressione libera per tutt?

LITERARY STAGE, FANZINE & MOSTRE Due presentazioni dal vivo di libri sul punk e la cultura DIY La fanzine ufficiale del festival: interviste, racconti, illustrazioni, stampata in sole 300 copie La mostra fotografica PISS BOOTH di Alessandro Formenti (da Berlino): un viaggio visivo nel cuore sporco e umano del punk

PROIEZIONI SPECIALI: HARD-ONS SUL GRANDE SCHERMO Venerdì e sabato notte – Parco di Edoné

Proiezione gratuita di The Most Australian Band Ever!, il documentario sugli Hard-Ons diretto da Jonathan Sequeira (Descent Into the Maelstrom).

Un ritratto folle, toccante e divertente della band più originale (e strana) d’Australia.

Ingresso libero, donazioni benvenute.

DIY FINO IN FONDO PRR VOL. 8 – il vinile ufficiale con brani inediti e rari delle band del festival (tiratura limitata a 500 copie) Mostra PISS BOOTH di Alessandro Formenti Photobooth DIY 2POSE – stampa immediata in stile punk Roller Derby con le Crimson Vipers Tattoo corner, illustratori, distro e fanzine a valanga