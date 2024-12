Punk Rock Raduno TOO TOUGH TO DIE

Di seguito il comunicato di presentazione per l’ottava edizione dell’annulae festival bergamasco:

Punk Rock Raduno è il festival gratuito che riunisce la scena punk rock Do It Yourself Europea e vede la partecipazione di appassionati da tutto il mondo.

Lo facciamo dal 2016, e siamo quindi giunti all’ottava edizione ufficiale, che sarebbe poi la 10ª se includiamo le due estati del COVID.

Ogni anno il festival ha un tema, un motto, il cui spirito viene riassunto col titolo di una canzone, di solito una dei Ramones!

In questo modo possiamo inserire spunti di riflessione sulla società, sui diritti, o semplicemente sulla nostra voglia di fare.

Quest’anno abbiamo scelto “TOO TOUGH TO DIE”.

Un po’ per rimarcare la costanza di noi organizzatori e volontari, che nonostante le difficoltà di un evento gratuito di queste dimensioni, continuiamo a metterci il cuore.

Un po’ per tutti i musicisti e le persone attive nella nostra scena, che in un mondo che cambia così velocemente incontrano sempre più difficoltà a portare avanti un genere musicale e uno stile di vita che all’apparenza sembrano anacronistici.

E ancora, troveremo dei momenti per ricordare amici e artisti che non ci sono più, ma hanno lasciato un segno nella comunità punk rock.

Questo è TOO TOUGH TO DIE, questo è il Punk Rock Raduno 8.