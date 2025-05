PUNK ROCK RADUNO: ultime aggiunte e prime anticipazioni della suddivisione giorno per giorno

Queste le ultime aggiunte alla line up del Punk Rock Raduno: Sugus, Hakan, The Useless4, Big Paws, Bad Frog , Packers e Color Killer vanno a ultimare una line up da urlo che vede i già confermati, Squirtgun, Bull Brigade, The Peawees, MakeWar, Plakkaggio, The Marked Men, The Dopamines, Tough, Gambe di Burro, Kingons, Helen Love, Accelerators e tantissimi altri.

Ma non è finita qui: i ragazzi dell’organizzazione hanno anche cominciato ad annunciare le suddivisioni giorno per giorno. Queste le prime anticipazioni:

Giorno 1, Giovedì 17 luglio

THE MARKED MEN

PRIVATE FUNCTION

SUGUS

HAKAN

Giorno 2, Venerdì 18 luglio

GAMBE DI BURRO

THE DOPAMINES THE WINDOWSILL HEAD BRICHEROS THE USELESS 4

Giorno 3, Sabato 19 luglio

BULL BRIGADE SQUIRTGUN SACK KINGONS LONE WOLF TOUGH TEENAGE BUBBLEGUMS SHIVVIES THE PROZACS COLOR KILLER BILLOWS

E ancora, PRR Tattoo Party, PRR Under 20 Stage e tante altre sorprese ci aspettano all’Edoné di Bergamo dal 17 al 20 luglio prossimi, il tutto a ingresso gratuito.