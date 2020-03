“PUNK” – Sbarca in Italia la serie tv prodotta dall’ Iguana del rock Iggy Pop

Non poteva di certo mancare il nostro contributo sulla serie che ha letteralmente impazzato negli States, rivolta sulla nascita del genere punk e sul suo successo negli anni ’70.

Dopo essere stata trasmessa lo scorso anno dalla tv statunitense, arriva finalmente in Italia “Punk“, serie prodotta da Iggy Pop. La trasmetterà dal 4 marzo Sky Arte, per un totale di quattro episodi che andranno in onda il mercoledì sera alle 21.15 fino al 25 marzo.

Musica, moda, l’ arte e l’atteggiamento del DIY di una sottocultura di disadattati e emarginati autodescritti. Ogni episodio si concentra dunque su un’era individuale del punk, a partire dal protopunk negli anni ’60 ai giorni nostri.

Quattro episodi per conoscere tutto ma proprio tutto sul genere, con contributi diretti di John Lydon dei Sex Pistols, Marky Ramone, passando per Henry Rollins, Jello Biafra e Wayne Kramer degli MC5 è concludendo con testimonianze di Dave Grohl, Flea e Duff McKagan dei Guns N’Roses.