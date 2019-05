Punkadeka 1999-2019 … festeggiamo?!

“Alla fine degli anni ’90 la scena punk inizia a essere presente anche online.

Erano i tempi di Napster, delle chat alcoliche e notturne su canali mIrc e dei gruppi di Yahoo dove personaggi della scena si incontravano, discutevano e spesso litigavano.

In rete iniziarono a spuntare le prime fanzine, fino ad allora solo cartacee, e fu così che arrivò anche punkadeka.it.

I vinili 7? erano un must, Tim Armstrong aveva la cresta e gli Ska-p suonavano nello scantinato del Rainbow club (rip).

I modem viaggiavano a 56k, non esisteva youtube ne’ tantomeno facebook o myspace e punkadeka.it divenne presto un punto di riferimento per la scena punk italiana.

Molte cose sono cambiate, molte si sono adeguate e molte sono rimaste invariate.

Punkadeka.it e’ una testimonianza di tutto questo…”

Festeggiamo???