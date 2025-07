PUNKADEKA FESTIVAL 2025: la lineup ufficiale

Sabato 6 settembre 2025, al Circolo Magnolia di Milano, torna il Punkadeka Festival con una nuova edizione interamente dedicata alla scena punk rock, Oi! e hardcore. Una giornata intensa che vedrà alternarsi sul palco band leggendarie e nuove realtà da tutta Europa, in un’atmosfera che celebra passato, presente e futuro della musica indipendente.

Ospiti d’onore dell’edizione 2025 saranno gli storici Cock Sparrer, autentiche icone dell’Oi! internazionale. Dopo aver infiammato il Punk Rock Bowling di Las Vegas davanti a oltre 10.000 persone, tornano in Italia per un’unica attesissima data, a oltre dieci anni dalla loro ultima apparizione.

Cock Sparrer

Attivi dal 1972, sono tra i fondatori del genere Oi! e tra i gruppi più influenti di sempre. Il loro album Shock Troops è considerato un caposaldo dello street punk, e il loro impatto ha lasciato il segno su band come Rancid e Dropkick Murphys.

Derozer

Una vera istituzione del punk rock italiano, i Derozer porteranno sul palco la loro inconfondibile energia, frutto di anni di concerti e fedeltà a uno stile diretto e genuino.

Discomostro

Una delle voci più personali e potenti del punk hardcore italiano. Dopo la trilogia concettuale Mostrofonia, Mostroscopia e Mostropatia, tornano nel 2025 con OH NO!, già segnalato tra i dischi più interessanti dell’anno.

Sempre Peggio

Punto fermo della scena punk e Oi! milanese, presentano il nuovo album Stretti nella Morsa. Militanza antifascista, etica DIY e passione autentica rendono ogni loro live un manifesto politico e musicale.

Bloodstrings

Dalla Germania, per la prima volta in Italia, arrivano i Bloodstrings. Il loro sound unisce punk rock, psychobilly e rock’n’roll, e li ha portati sui palchi di festival come Punk Rock Holiday, SBÄM Fest e Wacken Open Air.

Arturo

Reunion imperdibile per una delle band più originali e dissacranti dell’hardcore italiano. Tornano per festeggiare i 25 anni dell’album Conversazioni, con un’unica data lombarda.

RFC

Attivi dal 1999, gli RFC sono tra i principali esponenti dello ska-core in Italia. Dai loro live ci si può aspettare ritmo, coinvolgimento e puro divertimento.

Retarded

Con oltre 450 concerti all’attivo tra Europa, Stati Uniti e Giappone, un album di debutto diventato di culto e una reunion esplosiva, i Retarded sono pronti a incendiare il palco del Punkadeka Festival.

Medium Beer

Direttamente dalla Brianza, apriranno il festival con un set che dà voce al disagio e alla rabbia di una generazione invisibile. Tra militanza, provincia e punk senza fronzoli.

ll Punkadeka Festival nasce dall’esperienza dell’omonima webzine Punkadeka.it nata nel lontano 1999 e si propone come punto di incontro tra musica, memoria e militanza, mantenendo viva la connessione tra passato e presente della scena punk.

L’appuntamento è a partire dalle ore 14:30, immersi nella verde e ombreggiata area del Parco dell’Idroscalo. Il festival sarà arricchito da una zona food & drink per ogni gusto e da una grande area Expo, spazio dedicato a distro, etichette indipendenti, autoproduzioni, giochi, libri, fumetti e progetti legati alla scena DIY.

Il manifesto ufficiale dell’evento è stato realizzato da Zerocalcare.

Il festival è organizzato in collaborazione con Hardstaff Booking Agency.

Media partner ufficiali: 23punk e PunkRock Radar.

Ingresso gratuito per ragazzi sotto i 14 anni. Non è richiesta tessera ARCI.

Punkadeka festival 2025

Data: Sabato 6 settembre 2025

Band: Cock Sparrer, Derozer, Discomostro, Sempre Peggio,The Bloodstrings, RFC, Retarded, Medium Beer

Orario: Dalle 14.30 fino a tarda serata (con termine compatibile con i mezzi pubblici)

Location: Circolo Magnolia, Parco dell’Idroscalo, Segrate (MI)

Biglietti: https://link.dice.fm/M00f850ef405

Info: https://www.punkadeka.it/festival/

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/1142597037194199/

Official Playlist:https://open.spotify.com/playlist/4bCKIcoGVTRLiArntrWsCN