Punkadeka Festival 2025: Milano capitale del punk per un giorno!

Domani, sabato 6 settembre, il Circolo Magnolia di Milano si trasformerà nella capitale europea del punk. Il Punkadeka Festival 2025 accoglierà appassionati e band provenienti da tutta Europa, per un’intera giornata di musica, energia e cultura punk.

La giornata sarà inaugurata dai brianzoli Medium Beer, seguiti da una line-up di livello internazionale:

Cock Sparrer, attivi dal 1972 e pionieri dell’Oi!, tornano in Italia dopo aver conquistato il Punk Rock Bowling di Las Vegas davanti a oltre 10.000 persone, per un’unica data esclusiva. I fan potranno rivivere dal vivo i brani del leggendario album Shock Troops, che ha segnato la storia del punk.

Derozer, simbolo del punk rock italiano.

Discomostro, pronti a scatenare il pubblico con il nuovo disco OH NO!.

Sempre Peggio, icona della scena milanese e fieri portatori dell’etica DIY.

Arturo, in reunion speciale per celebrare i 25 anni di Conversazioni.

RFC, con la loro esplosiva miscela ska-core.

Retarded, reduci da un tour in Giappone.

Bloodstrings, band tedesca al debutto assoluto in Italia.

AREA EXPO:

Punkadeka con nuovo merch del festival, Photobooth 2Pose, PunkSpin con ricchi premi

Spaccio Dischi

Ostia Records

Cargoleni Guitar Straps

Estrema Unzione

Point Break Society

Out of Control Magenta

Nutty Print

Tsunami Edizioni

AREA DRINK/FOOD:

Birre, cocktail, pizzeria, rosticceria e molto altro per ogni gusto, a cura di Circolo Magnolia.

Il Punkadeka Festival ti aspetta !

Ultimi biglietti disponibili!

Punkadeka festival 2025

Sabato 6 settembre 2025

Band: Cock Sparrer, Derozer, Discomostro, Sempre Peggio,The Bloodstrings, Arturo, RFC, Retarded, Medium Beer

Orario: Dalle 14.30 fino a tarda serata (con termine compatibile con i mezzi pubblici)

Location: Circolo Magnolia, Parco dell’Idroscalo, Segrate (MI)

Biglietti: https://link.dice.fm/M00f850ef405

Info: https://www.punkadeka.it/festival/

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/1142597037194199/

Official Playlist:https://open.spotify.com/playlist/4bCKIcoGVTRLiArntrWsCN