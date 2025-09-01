Punkadeka Festival 2025: svelati gli orari ufficiali!

Ci siamo: ecco gli orari e l’ordine delle esibizioni del Punkadeka Festival 2025. Tutte le band, senza eccezioni, saliranno sul Main Stage del Circolo Magnolia per un evento unico!

Sabato 6 settembre 2025

Apertura cancelli ore 14:30

Line-up e orari:

15:00 – Medium Beer

15:45 – Retarded

16:30 – RFC

17:15 – Arturo

18:00 – Bloodstrings (DE – prima volta in Italia)

18:45 – Sempre Peggio

19:30 – Discomostro

20:15 – Derozer

21:45 – Cock Sparrer (UK – unica data italiana)

Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza punk rock unica e indimenticabile!

ATTENZIONE: i biglietti stanno andando a ruba! Per assicurarti l’ingresso, ti consigliamo di acquistare la prevendita online al più presto.

Arrivare presto conviene:

avrai più possibilità di trovare parcheggio gratuito

potrai accaparrarti i gadget e il merch in tiratura limitata disponibili solo nelle prime ore

soprattutto, potrai supportare tutte le band, dalle prime ad aprire il festival fino ai grandi headliner

Il Punkadeka Festival non è solo musica: oltre alle esibizioni, ci sarà una grande area Expo DIY con distro, etichette indipendenti, autoproduzioni, libri, fumetti e tanto altro, oltre a una ricca zona food & drink immersa nel verde del Parco dell’Idroscalo.

-No token

-Birra senza code

-Pit unico

-Bambini e ragazzi benvenuti – ingresso gratuito sotto i 14 anni

-Distributore di acqua gratuito per tutti

-Ingresso gratuito e spazio dedicato per persone con disabilità

-Zona merch e distro DIY

-Zona food con pizza e molto altro.

-Fine concerti compatibile con mezzi di trasporto

Rispetto, inclusione e divertimento.

No violenza, no razzismo, no sessismo.

Punkadeka festival 2025

Sabato 6 settembre 2025

Band: Cock Sparrer, Derozer, Discomostro, Sempre Peggio,The Bloodstrings, Arturo, RFC, Retarded, Medium Beer

Orario: Dalle 14.30 fino a tarda serata (con termine compatibile con i mezzi pubblici)

Location: Circolo Magnolia, Parco dell’Idroscalo, Segrate (MI)

Biglietti: https://link.dice.fm/M00f850ef405

Info: https://www.punkadeka.it/festival/

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/1142597037194199/

Official Playlist:https://open.spotify.com/playlist/4bCKIcoGVTRLiArntrWsCN