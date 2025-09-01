Punkadeka Festival 2025: svelati gli orari ufficiali!

Ci siamo: ecco gli orari e l’ordine delle esibizioni del Punkadeka Festival 2025. Tutte le band, senza eccezioni, saliranno sul Main Stage del Circolo Magnolia per un evento unico!
Sabato 6 settembre 2025
Apertura cancelli ore 14:30
Line-up e orari:
15:00 – Medium Beer
15:45 – Retarded
16:30 – RFC
17:15 – Arturo
18:00 – Bloodstrings (DE – prima volta in Italia)
18:45 – Sempre Peggio
19:30 – Discomostro
20:15 – Derozer
21:45 – Cock Sparrer (UK – unica data italiana)
Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza punk rock unica e indimenticabile!
ATTENZIONE: i biglietti stanno andando a ruba! Per assicurarti l’ingresso, ti consigliamo di acquistare la prevendita online al più presto.
Arrivare presto conviene:
-
avrai più possibilità di trovare parcheggio gratuito
-
potrai accaparrarti i gadget e il merch in tiratura limitata disponibili solo nelle prime ore
-
soprattutto, potrai supportare tutte le band, dalle prime ad aprire il festival fino ai grandi headliner
Il Punkadeka Festival non è solo musica: oltre alle esibizioni, ci sarà una grande area Expo DIY con distro, etichette indipendenti, autoproduzioni, libri, fumetti e tanto altro, oltre a una ricca zona food & drink immersa nel verde del Parco dell’Idroscalo.
-No token
-Birra senza code
-Pit unico
-Bambini e ragazzi benvenuti – ingresso gratuito sotto i 14 anni
-Distributore di acqua gratuito per tutti
-Ingresso gratuito e spazio dedicato per persone con disabilità
-Zona merch e distro DIY
-Zona food con pizza e molto altro.
-Fine concerti compatibile con mezzi di trasporto
Rispetto, inclusione e divertimento.
No violenza, no razzismo, no sessismo.
Punkadeka festival 2025
Sabato 6 settembre 2025
Band: Cock Sparrer, Derozer, Discomostro, Sempre Peggio,The Bloodstrings, Arturo, RFC, Retarded, Medium Beer
Orario: Dalle 14.30 fino a tarda serata (con termine compatibile con i mezzi pubblici)
Location: Circolo Magnolia, Parco dell’Idroscalo, Segrate (MI)
Biglietti: https://link.dice.fm/M00f850ef405
Info: https://www.punkadeka.it/festival/
Evento facebook: https://www.facebook.com/events/1142597037194199/
Official Playlist:https://open.spotify.com/playlist/4bCKIcoGVTRLiArntrWsCN