Punkadeka festival 2025: Today is the day!

OGGI È FINALMENTE IL GIORNO!
Arriva presto per vivere ogni momento! ( e vincere i premi Punkadeka PunkSpin!)
Apertura cancelli: 14:30
15:00 – Medium Beer
15:45 – Retarded
16:30 – RFC
17:15 – Arturo
18:00 – Bloodstrings (DE – prima volta in Italia)
18:45 – Sempre Peggio
19:30 – Discomostro
20:15 – Derozer
21:45 – Cock Sparrer (UK – unica data italiana)
Circolo Magnolia, Parco dell’Idroscalo, Milano/Segrate
Area Expo: Punkadeka + Photobooth 2Pose + PunkSpin, Spaccio Dischi, Ostia Records, Cargoleni Guitar Straps, Estrema Unzione, Laserpe73, Out of Control Magenta, Nutty Print, Tsunami Edizioni
Area Drink/Food: Birre, cocktail, pizzeria, rosticceria e molto altro a cura di Circolo Magnolia
BIGLIETTI DISPONIBILI IN CASSA DALLE 14.30!
Ti aspettiamo!
Info: https://www.punkadeka.it/festival/
Evento facebook: https://www.facebook.com/events/1142597037194199/
Official Playlist:https://open.spotify.com/playlist/4bCKIcoGVTRLiArntrWsCN