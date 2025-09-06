Punkadeka festival 2025
Punkadeka festival 2025: Today is the day!

byDeka
6 Settembre 2025
No comments

OGGI È FINALMENTE IL GIORNO!

Arriva presto per vivere ogni momento! ( e vincere i premi Punkadeka PunkSpin!)

Apertura cancelli: 14:30

15:00 – Medium Beer
15:45 – Retarded
16:30 – RFC
17:15 – Arturo 
18:00 – Bloodstrings (DE – prima volta in Italia)
18:45 – Sempre Peggio
19:30 – Discomostro
20:15 – Derozer
21:45 – Cock Sparrer (UK – unica data italiana)

Circolo Magnolia, Parco dell’Idroscalo, Milano/Segrate

Area Expo: Punkadeka + Photobooth 2Pose + PunkSpin, Spaccio Dischi, Ostia Records, Cargoleni Guitar Straps, Estrema Unzione, Laserpe73, Out of Control Magenta, Nutty Print, Tsunami Edizioni

Area Drink/Food: Birre, cocktail, pizzeria, rosticceria e molto altro a cura di Circolo Magnolia

BIGLIETTI DISPONIBILI IN CASSA DALLE 14.30!

Ti aspettiamo!

Info: https://www.punkadeka.it/festival/
Evento facebook: https://www.facebook.com/events/1142597037194199/
Official Playlist:https://open.spotify.com/playlist/4bCKIcoGVTRLiArntrWsCN 

Cock Sparrer: i ribelli dello street punk che non hanno mai tradito le proprie radici

byDeka
