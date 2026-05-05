Punkadeka Festival 2026: annunciati i Lillians

Il Punkadeka Festival 2026, in programma il 5 settembre 2026 al Circolo Magnolia di Milano, continua a svelare la propria line up e annuncia l’arrivo dei Lillians, una delle realtà emergenti più interessanti della nuova scena punk rock italiana.

Nati a Cesena nel 2022, i Lillians si sono rapidamente distinti per la loro energia esplosiva e per un sound che unisce la potenza del punk rock classico a accattivanti melodie pop punk. La band, composta da Marco Piccoli (basso e voce), Filippo Cinotti (chitarra e voce), Cristopher Amadori (batteria) e, dal 2025, Nicola Casadei alla seconda chitarra, porta sul palco uno show diretto, intenso e senza filtri.

Dopo i primi singoli “Move On” e “So, So Long”, nel 2024 hanno pubblicato il loro album di debutto I Wish I Lived This Life (Tropical London Records), un lavoro che affronta temi come alienazione, autodistruzione e resilienza, confermandoli come una band capace di parlare in modo autentico a una nuova generazione.

Nel 2026 sono tornati con la loro reinterpretazione di “Dwayne Johnson”, brano originariamente dei Menagramo, riletta con un approccio ancora più potente, consolidando ulteriormente la loro identità sonora.

La loro partecipazione al Punkadeka Festival 2026 rappresenta un tassello fondamentale nella crescita della band, pronta a conquistare il pubblico con un live ad alto impatto emotivo e sonoro.

Il Punkadeka Festival si conferma così come uno degli appuntamenti di riferimento per la scena punk rock italiana, capace di unire nomi affermati e nuove promesse in una giornata all’insegna di musica, condivisione e attitudine DIY.

La disponibilità si sta riducendo: assicurati il tuo posto finché sei in tempo.

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