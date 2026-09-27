PUNKADEKA FESTIVAL 2026 (Magnolia, 05/09/26)

Tutto ha inizio sabato mattina a Malpensa, con mia figlia vado a recuperare Marc Code in arrivo da Atlanta, facciamo il più presto possibile per arrivare al Magnolia entro l’inizio delle prove, ma la mia Batmobile ha il sistema di volo fuori uso, comunque arriviamo con qualche quarto d’ora di ritardo, i Grade 2 stanno tornando in hotel e gli MXPX sono sul palco a fare il soundcheck, carinissimi ci facciamo una foto assieme nonostante siano presi e me ne torno a casa a recuperare moglie e attrezzatura fotografica…bestemmie di fuoco per il traffico e per 100 cose dimenticate ma indispensabili, arriviamo al Magnolia che stanno entrando le distro, mi occorre immediatamente una birra, montiamo il nostro stand ed inizia il piacevole ed adrenalinico tran tran pre-concerto, ora non ricordo con precisione tutto ciò che è avvenuto dopo, so solo che quest’anno più dell’anno scorso è stato un divertimento unico dall’inizio alla fine…ecco qualche considerazione sparsa:

Che bello c’è anche Davide, mi sei mancato frate’!! oh ci sono i tizi dalla Thailandia, ciao bello come va? CRASH!!!! (rumore della mia preziosissima reflex che finisce per terra, accompagnata da bestemmia fotonica che ha fatto deviare su Orio un volo Cagliari-Linate) – fortunatamente si accende, già è vecchiotta, ora ha anche la bua e mette a fuoco male – D!#€@%E – gli Already Buried sono talmente potenti che li proporrò come fonte di energia alternativa – il Penta in orario – gli amici romagnoli patrimonio dell’umanità – gli Already Buried stanno facendo allentare le viti del palco – Ga che arriva tardi come i vips e zompa la foto di gruppo – mia figlia Camilla e mia moglie Deborah premio vendite 2026 – le distro hanno tutto il diritto di mandarmi affanculo, ma non ho manco una foto buona da pubblicare (vedi i motivi sopra) – lo staff del Magnolia si merita una medaglia per il livello di sopportazione – meno male che ci sono i miei amici fotografi seri a fare foto belle, la reflex crew spacca sempre – “oh salgono i Lillians, sono tutto bagnato”…”eh anche io” (cit.) – Wally Menagramo amico mio TVTB – Amanda se non stai attento ti organizza e mette in riga anche i sassi per terra – Mau re del pit – Paganelli ci manchi – i Lillians sono strafighi è già stato detto? Che bomba di concerto – Lou Koller sempre nei nostri cuori – toh, c’è Mattia nel backstage – il pit si riempie, come il nostro orgoglio, grazie – birretta? – ci mancavano solo i Libidine nella mia vita – le prime tre band hanno spaccato il mondo, sono già felice così – CorradoRiot tanti cuori – mezzo pomeriggio vola via come le birrette in mano a Mau – ho sempre il solito problema portinariato/professionalità nel far le foto, meglio che accorcio i convenevoli altrimenti mi sgridano – birretta? – caldo Salveenee – cristo che botta che ha la mia reflex – Giuli molesto che bacia tutti TVTB – 1-2-3-4!! ECCO I DURACEL!! – Ramones Ramones Ramones – W gli anni ’90 W i Duracel – finalmente i TRAUMA – il caldo è uno stato mentale – i miei amicici del sottobosco punk milanese ci sono sempre, tanto love – madonna che bomba i Trauma – acqua gratis per tutti come dovrebbe sempre essere – ohmioddio gli Uguaglianza che belli – Marcolino e Viola del mio cuore – non c’è uno che non sa le canzoni degli Uguaglianza – perché ho in mano una media di mirto? – W LA PALESTINA LIBERA – i Grade2 piacciono anche a quelli in fila al check-in di Linate – ma quanta energia hanno sti ragazzi? – birretta? – IO AMO IRRITATE PEOPLE – è un onore avere i Talco sul nostro palco – sta saltando anche il parcheggiatore – mado’ i Talco che show – gente gli MXPX sono una bomba a mano, una delle migliori band che ho visto dal vivo – siamo una squadra fortissimi, magari lenti, magari malmostosi, magari a volte ci sfuggono delle cose, ma insieme riusciamo ogni anno a raccogliere tante soddisfazioni, ed i vostri complimenti sono benzina a 100 ottani nel nostro motore.

Ringrazio di cuore e mi scuso ancora con le distro per non avere nemmeno una foto, ragazzi che hanno fatto tanta strada per rendere la vostra giornata più piacevole con i loro splendidi banchetti: Punk Against Violence, Subculture Distro, Spaccio Dischi, Estrema Unzione, Cargoleni, Cesco WoodWorks, grazie alle band che sono state super professionali in tutto, grazie allo staff del Magnolia sempre sul pezzo e con il sorriso, grazie a Corrado che senza di lui tutto questo non sarebbe possibile, e soprattutto grazie a tutti voi che avete partecipato, che siete venuti a salutarci ed avete reso questa giornata indimenticabile, noi siamo già al lavoro per la prossima edizione, perché siete talmente belli che ve lo meritate.