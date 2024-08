Punkadeka festival a tutta birra con Mad One Brewery!

Il birrificio artigianale Mad One nasce nel settembre del 2020 con l’obiettivo di diffondere la passione per la birra artigianale su tutto il territorio.

“Nel Maggio del 2021 prende vita anche il nostro brewpub, location in cui le nostre birre regnano e vengono abbinate ai piatti della nostra cucina.

Il 2024 è un anno di svolta per Mad One, abbiamo deciso di affiancare il nostro brand al mondo della musica e sull’onda di questa direzione ha preso vita la prima edizione del Mad One Springbreak, un festival punk rock che quest’anno ha ospitato Punkreas, Persiana Jones, Svetlanas e altre band.

Il 7/8 settembre abbiamo poi deciso di prendere in mano la gestione del rilancio di Watchout Festival, un festival ormai storico del nostro territorio (al 19esimo anno) che da’ spazio a band emergenti di genere misto.”

Il 1 Settembre troverete lo stand di Mad One al Punkadeka Festival!

