Punkadeka Guest Selecta: Dropkick Murphys

In occasione dell’uscita di “Turn Up That Dial” abbiamo chiesto alla band di Boston di creare la loro playlist di pezzi preferiti.

Matt (Batterista della band): OK, questa playlisyt è per oggi. Ho così tanti preferiti e potrei creare una “playlist” di 100 canzoni e ne mancherebbero ancora alcune. Quindi questo è un sample, macheranno sicuramente pezzi che mi verranno in mente dopo.. ma eccoci qui:



Ride On- AC/DC. “Voglio che venga riprodotto al mio risveglio quando muoio.”

The Prisoner- Iron Maiden. Bella canzone, grande band, grande programma televisivo.

On the Streets- The 4-Skins. Canzone dura per una vita dura (quando ero giovane e povero).

A Rainy Night In Soho- the Pogues. Il mio primo ballo con mia moglie.

I’ve Got a Right- Iggy and the Stooges. Libertà e ribellione.

Roll Away the Stone- Mott the Hoople. Fare sesso.

Acquiesce- Oasis. È un fottuto banger.

We’ll Live and Die in These Towns- The Enemy. Mill town life.

A Day in the Life- The Beatles. Perfezione musicale.

Rock and Roll Outlaw- Rose Tattoo. Vita della band.