Punkadeka, il libro al PUNK ROCK MUSEUM di LAS VEGAS

Il libro “PUNKADEKA 20 anni di DIY” fa ora parte della libreria del PUNK ROCK MUSEUM di Las Vegas.

Con orgoglio possiamo dire che siamo entrati nella storia del punkrock, non solo come Punkadeka, nel libro ci sono raccolte testimonianze e foto raccolti nei primi vent’anni della webzine:

Testimonianze prese in centinaia di locali, centri sociali e festival degli ultimi 20 anni .. Derozer, The Cleopatras, Wretched, Skruigners, Water Tower, Ffd, Negazione, Succo Marcio, The No One, Gli Impossibili, Senza Benza, Raf Punk, Persiana Jones, Suneatshours, Paolino Paperino Band, Nabat, The Manges, Crummy Stuff, Cripple Bastards, Banda Bassotti, Klasse Kriminale, Raw Power, Pornoriviste, Punkreas, La Crisi, Sottopressione, Chromosomes, Andead, Talco, L’invasione Degli Omini Verdi, Automatica Aggregazione, The Crooks, Peawees, New Real Disaster, Svetlanas Merkel Market, Shandon, Los Fastidios, Kina, Sempre Peggio, Bull Brigade, Rappresaglia, Viboras per citarne qualcuna Italiana…

Di seguito una bellissima recensione fatta dopo il festival dei 20 nni di Punkadeka.it

“Mi soffermo a guardare l’immagine del Punkadeka Festival 1999 – 2019, con migliaia di persone sotto il sole estivo del Carroponte a Milano e la scritta “La storia continua…”.

Chiudo il libro e non riesco smettere di pensare a quante cose possono succedere in 20 anni; a quanti concerti puoi assistere, a quante band puoi conoscere e soprattutto quante storie puoi raccontare.

Tutto questo e molto altro è racchiuso in Punkadeka 1999 – 2019, 20 anni di D.I.Y., il libro scritto da Punkadeka Web Magazine per rivivere i momenti più intensi della loro attività.

…

Rileggere gli articoli di Punkadeka fa rivivere momenti di un passato vicino e lontano, di cui abbiamo o avremmo voluto far parte e sale un po’ di nostalgia per un genere che in Italia rischia di perdersi.

…

In pochi hanno avuto la voglia e il coraggio di sostenere questa scena e raccontare le avventure musicali delle band di tutto il mondo. Una di queste è Punkadeka, webzine nata alla fine degli anni ’90 per regalare le testimonianze raccolte in centinaia di locali, centri sociali e festival e dare voce alle realtà del panorama punk italiano e a tutto ciò che avesse una filosofia DIY. Da allora non si è mai fermata, diventando un’agenzia di booking, media partner per eventi, producendo compilation, diversi album e molto altro. In 20 anni di attività ha sempre dimostrato la sua dedizione e la passione per questo genere, fino a creare un libro, dove sono raccolti gli articoli più esclusivi di questo progetto editoriale. L’intervista ai Bad Religion per l’uscita dell’album The Process of Belief, la storia di come Joey Cape dei Lagwagon ha incontrato Fat Mike e la Fat Wreck Chords e il ricordo di Tony Sly in Italia per il suo primo tour acustico da solista. La lunga chiacchierata con la Banda Bassotti per i 60 anni della Liberazione, le avventure dei Raw Power per il tour negli Stati Uniti e i 2 giorni al Groezrock Festival in Belgio nel 2014. Queste sono solo alcune delle testimonianze riunite in Punkadeka 1999 – 2019, 20 anni di D.I.Y.; troverete interviste alle più grandi band della scena italiana e internazionale, curiosità, retroscena e tantissimi errori! Un libro che parla di musica e ci dà un’idea di come si è sviluppato il punk rock nel nostro Paese. Adesso è il momento di guardare avanti, di far evolvere le sonorità e la scena, di dare spazio alle band emergenti e di riconoscere quanto valgono, per dare un futuro a questo genere e fare in modo che la storia continui.” Sara https://www.punkrockeyeliner.it/post/punkadeka-20-anni-di-d-i-y

Hanno scritto per Punkadeka Fabio Deka De Capitani, Fulvio Devil Pinto, Matteo Paganelli, Matt Murphys, Amanda Milan, Davide Tamburlini, Benjamin Rauch, Gabriele Ga Squillace, Alessandro Pentassuglia, Valentina Piazzola, Paolo81, Maurizio Motta, Sick, eTs, Dani el, Paolo Bianco, Debora Santucci, Giorgio Sala, Bassel, Zora, Perno, Markez, Mauro Zaccuri, Matteo Donda, TonyDuff, Marco Sp|zzy Invernizzi, Giuditta Albanese, Stefano “Noise” Opipari, Arrigo Sthink, Nooz, Jacca, Marco Transglobal Underground.

Il libro è ancora disponibile… chiedetelo nella vostra libreria di fiducia oppure online su:

Ilmiolibro.it

Amazon.it

ibs.it

Lafeltrinelli.it

Unilibro.it