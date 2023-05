Punkadeka Summer: un’estate di festival!

È arrivato maggio e la testa inizia a viaggiare verso tutti gli appuntamenti che ci aspettano quest’estate, che si prevede caldissima!

Punkadeka quest’anno sarà presente, come sempre, fisicamente o attraverso media partnership in alcuni dei più importanti appuntamenti punk rock in giro per l’Italia.

In alcuni di questi (evidenziati qui sotto), venite a trovarci allo stand: vi aspettiamo con merch, magazine e altre sorprese.

LOBOTOMY FEST (media partner) – 10/13 giugno

ADESCITE FEST (banchetto Punkadeka girlz) – 26/ 27 maggio

SLAM DUNK ITALY (media partner) – 1/3 giugno

LOW-L FEST (banchetto Punkadeka girlz) – 15/16/ 17 /18 giugno

GHOST TOWN FREERIDE (media partner) – 17/18 giugno

MONORAMA (media partner) – 24 giugno

PUNK ROCK RADUNO (banchetto Punkadeka girlz) – 13/14/ 15 /16 luglio

DLB FESTIVAL (media partner) – 28/29/30 luglio

SLAM PUNK (evento di Punkadeka!) – 9 settembre

PUNK ON SEA (media partner) – 25/30 ottobre

…Da oltre 20 anni a supporto di band, etichette e organizzatori!