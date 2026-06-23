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Punkamania 2026: punk rock e piscina il 26 luglio a Santa Maria della Versa

byDeka
23 Giugno 2026
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Punkamania, l’appuntamento estivo che unisce musica punk rock, piscina e divertimento.

Appuntamento il 26 luglio presso la Piscina Comunale di Santa Maria della Versa, nell’Oltrepò Pavese.

Con un biglietto di ingresso di 10 euro, il pubblico potrà accedere all’area concerti e alla piscina per un’intera giornata all’insegna della musica dal vivo, con grigliata attiva dalle ore 12:00 e live a partire dalle 15:00.

Sul palco si alterneranno Bro.Mo., The Rubber Room, Libidine, Sludder, Tornado Lobster Killer, Bad Frog e Secoli Morti, mentre Papa Gene The Upsetter accompagnerà la giornata con un vinyl DJ set.

 

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