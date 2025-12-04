PUNKAMBROEUS 2025 il 7 dicembre al C.S.A. Baraonda!

Torna come ogni anno puntuale come la bolletta del gas il PUNKAMBROEUS! Quest’anno sul palco del mitico Baraonda infatti si terrà la sesta edizione del fortunato festival, e sul palco delle band da leccarsi la cresta:
ATROX
OSTILE
SMALL THINGS
PAPILLOMA DIGOS
GEZORA
SAMO
PunkAmbroeus Vol. VI
DOMENICA 7 DICEMBRE
E anche quest’anno ci vediamo sotto palco per santificare il santo milanese in stile punk hardcore
Seguici in questi giorni per scoprire le band che infiammeranno il palco
(vieni presto e supporta tutte le band)
Se derva (opening): 18:30
Se sona (live): 19:00
Ingresso con sottoscrizione.
No fascismo – No machismo