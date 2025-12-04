34K
35K
The Latest

PUNKAMBROEUS 2025 il 7 dicembre al C.S.A. Baraonda!

byMatt Murphys
4 Dicembre 2025
No comments

Torna come ogni anno puntuale come la bolletta del gas il PUNKAMBROEUS! Quest’anno sul palco del mitico Baraonda infatti si terrà la sesta edizione del fortunato festival, e sul palco delle band da leccarsi la cresta:

ATROX
OSTILE
SMALL THINGS
PAPILLOMA DIGOS
GEZORA
SAMO

PunkAmbroeus Vol. VI
DOMENICA 7 DICEMBRE

E anche quest’anno ci vediamo sotto palco per santificare il santo milanese in stile punk hardcore

Seguici in questi giorni per scoprire le band che infiammeranno il palco
(vieni presto e supporta tutte le band)

Se derva (opening): 18:30
Se sona (live): 19:00

Ingresso con sottoscrizione.

No fascismo – No machismo

